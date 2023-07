Potężne korki na moście Krymskim. To przez kontrole

Ministerstwo Transportu zwiększyło liczbę punktów kontrolnych, ale nie zdołało to zapobiec godzinom oczekiwania. Jak podaje rosyjska agencja, most Krymski jest otwarty dla samochodów i autobusów turystycznych. Ciężarówki podróżują do i z Krymu albo za pomocą usługi promowej Kercz, albo drogą lądową przez Chersoń, obwody zaporoski i doniecki.