"Drużyna Aleksandra Newskiego" w obwodzie pskowskim. Obroni przed "dywersantami z NATO"

Zdaniem urzędnika dla zapewnienia bezpieczeństwa w gminach graniczących z państwami NATO konieczne jest tworzenie formacji paramilitarnych. - Można to nazwać obroną, można to nazwać oddziałami bezpieczeństwa, ale my nazywaliśmy to oddziałem pskowskim, "oddziałem Aleksandra Newskiego" - powiedział Wiedernikow.