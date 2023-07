Krym skłoni Putina do negocjacji? "Będzie zmuszony szukać dialogu"

Portal ABC News zauważa, że Zełenski nie zaprzeczył doniesieniom Washington Post, na temat słów ukraińskich urzędników do dyrektora CIA Williama Burnsa podczas jego niedawnej wizyty w Kijowie. Urzędnicy mieli stwierdzić, że celem nowej kontrofensywy jest zbliżenie się do granicy Krymu, a następnie zmuszenie prezydenta Rosji Władimira Putina do negocjacji.