Putin: tchórz i morderca, który był bity. Kurczab-Redlich odkrywa karty

Dowiadujemy się, że Wowa, czyli Władimir Putin urodził się jako nieślubne dziecko we wsi Tieriechino, w październiku 1950 r. Matka zostawiła go pod opieką dziadków. Trzy lata później zabrała go do Gruzji, gdzie zamieszkali z jej nowym mężem. Ojczym pastwił się nad małym i wątłym Wową. Sąsiedzi podkarmiali go jabłkami i winogronami. Gdy siostra ojczyma oddała chłopca obcemu mężczyźnie, matka znalazła go i odwiozła do Tieriechina. "Dziadkowie mieli dość przekazywania dziecka jak pakiet" i oddali go krewnym w Leningradzie. Tam Putinowi zmieniono metrykę - zyskał nowych rodziców i nową datą urodzenia. - To pierwsza rysa na jego charakterze. Psycholodzy mówią, że kiedy jest tak zachwiane poczucie własnej wartości u dziecka, to jest ono potem o wiele bardziej skłonne do kłamstw, agresji i braku empatii - ocenia rozmówczyni.