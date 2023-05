Prof. Bralczyk wyróżnił tylko jednego polityka. Wybór może zadziwiać

- Niektórzy twierdzą, że nawet jeśli w indywidualnych przypadkach nie było życzliwości, zdawało to sprawę z pewnego ogólnego stosunku, w którym wszyscy uczestniczyliśmy. Nawet kiedy myślałem o Murzynach same dobre rzeczy, to używając tego słowa uczestniczyłem w tym języku, który nie był Murzynom życzliwy - przyznał prof. Bralczyk. I dodał, zwracając się do gospodarza programu: - Jak pan słyszy, używam tego słowa, bo zupełnie wyeliminować się go nie da, zwłaszcza że o nim właśnie mówimy.