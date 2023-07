"Komunikacyjna zapaść". Wojsko przewiezie turystów na Krym

Mimo to kolejki do mostu są gigantyczne. Wszystko przez to, że rosyjskie władze prowadzą szczegółowe kontrole. Sprawdzany jest każdy z przejeżdżających samochodów. Brytyjski "The Mirror" twierdzi, że Rosja mogła zaostrzyć środki bezpieczeństwa, obawiając się, że wagnerowcy spiskują, by wysadzić przeprawę.