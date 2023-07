Będzie przełom w ofensywie? "Ta broń może przełamać rosyjskie linie obrony"

- Zakładam, że Amerykanie mają jej sporo w swoich magazynach. I szybko pojawi się na froncie. Administracja Bidena, ze względu na długo trwającą wojnę, przestała kalkulować i postawiła na działanie: "to, co mamy na stanie, chcemy dać Ukrainie". Co prawda zastrzyk amunicji kasetowej nie zlikwiduje ciągłego zapotrzebowania ukraińskiej armii na amunicję, może jednak wesprzeć ofensywę, która się ślimaczy. I przy pomocy tej broni próbować przebijać się przez rosyjskie linie obronne - uważa płk rez. Matysiak, były zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i ekspert fundacji Stratpoints.