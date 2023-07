Kompletny paraliż na Moście Krymskim. Kreml zaangażuje wojsko

Sawieliew podkreślił, że konsultował sprawę z Siergiejem Szojgu. Według niego każdy okręt mógłby przetransportować ok. 40 pojazdów. - Jeśli wykonają pięć rejsów dziennie, będzie to kolejne 200 pojazdów na każdy z nich (w jedną stronę - przyp. red.), czyli ogólnie rzecz biorąc, do 1000 mogłoby zostać przetransportowanych, omijając również Most Krymski - wyjaśnił.