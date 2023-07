Jelena Miłaszyna zaatakowana w Czeczenii. Dziennikarka była wrogiem Kadyrowa

Była na celowniku Kadyrowa

Musajewa była na celowniku Kadyrowa. To ona jest autorką artykułu o tym "jak eliminować krytyków bez udziału zabójcy. Przepis Ramzana Kadyrowa". Próbowała wyjaśnić sprawę próby ucieczki z Rosji 17-latka. Nastolatek najpierw został wcielony siłą do służby w czeczeńskiej policji, a następnie wysłano go na front. Pytała też o to, dlaczego sprawa karna dotycząca najstraszniejszego ataku terrorystycznego w Rosji (zamach na szkołę w Biesłanie) nie została rozwiązana przez 18 lat. "Dlaczego Kadyrowowi wolno robić wszystko - nawet wziąć jako zakładniczkę żonę sędziego federalnego" - to kolejna publikacja uderzająca w szefa Czeczenii.