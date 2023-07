Jednostka wojskowa zaatakowana? Lotnisko Wnukowo nie pracuje

O ataku pisze m.in. "The Moscow Times", kanał Shot, BAZA i Meduza. "W nocy 4 lipca kilka kilometrów od obwodnicy Moskwy doszło do co najmniej dwóch eksplozji z kilkusekundową różnicą" - informuje Baza. "Wcześniej mieszkańcy regionu Kaługi zauważyli dwa drony" - czytamy.