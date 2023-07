Prigożyn rzucił Putinowi "zbrojne wyzwanie ". CIA wykorzysta szanse?

"Zbrojne wyzwanie dla państwa rosyjskiego"

Konflikt na linii Prigożyn - minister obrony Siergiej Szojgu narastał od wielu miesięcy. Zaczęło się od problemów z uzbrojeniem. Prigożyn oskarżał Szojgu o blokowanie dostaw, a gdy te już docierały do wagnerowców to były znikome. Prigożyn groził także wycofaniem swoich wojsk z linii frontu i nie zgodził się, by jego najemnicy podpisali kontrakt z ministerstwem obrony. Putin publicznie nie reagował.