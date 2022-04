Polskie szpitale gotowe na wypadek wojny. "Mamy wypracowane procedury"

Kraska mówił, że Polska służba zdrowia ma wypracowane odpowiednie procedury. - Pierwszą jaskółką, takim sygnałem do przeglądu tych procedur – bo one istnieją, one są wypracowane, są na bieżąco aktualizowane – było to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy opracowaliśmy pierwszy program ewentualnej ewakuacji rannych z granicy, jeżeli taka sytuacja by wystąpiła: jak to się będzie odbywało, które szpitale będą zaangażowane w leczenie takich pacjentów i gdzie będą trafiać pacjenci i z jakimi obrażeniami – wyjaśnił wiceminister zdrowia.