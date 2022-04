Kulisy bitwy o Donbas i ważne wsparcie od Polaków. Tak się robi kamizelkę kuloodporną za 300 zł

- Wzruszyłem się, kiedy wyszło na jaw, że pani Swietłana, jedna z Ukrainek, która ze mną pracuje, wszystko, co zarobi, wydaje na wojenne wyposażenie dla syna. On zaś jest chirurgiem w Charkowie. Jako sanitariusz wspomaga oddziały walczące w obronie tego miasta. Brakuje tam kamizelek kuloodpornych i część obrońców szła do walki, zawieszając na piersi i plecach worki z piaskiem - opowiada Marcina Mizgalski, bloger, znany w branży odnawialnych źródeł energii.