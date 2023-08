Polska na celowniku rosyjskich służb? "Nowe zagrożenia"

- Rosjanie próbowali założyć i wykorzystywać siatkę szpiegowską przeciwko Polsce. Chcieli za jej pośrednictwem nie tylko zbierać materiały i informacje o tym, jakie działania prowadzi Polska, jakimi dokładnie trasami prowadzi działania na rzecz zaopatrzenia Ukrainy, ale również była to siatka szpiegowska wykorzystywana do działań propagandowych, a także przygotowywała się do aktów dywersji, które miały już fizycznie destabilizować trasy kolejowe - ocenił Stanisław Żaryn.