Mieli ponad milion żołnierzy. Duże straty Rosji [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Piątek to 541. dzień rosyjskiej inwazji. Amerykanie szacują straty w żołnierzach po stronie Rosji i Ukrainy. Łączna liczba zabitych i rannych żołnierzy w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie zbliża się do 500 tysięcy - podał w piątek dziennik "New York Times", powołując się na przedstawicieli władz USA. Według amerykańskich szacunków rosyjskie straty sięgają 300 tys., zaś ukraińskie - 170-190 tys. żołnierzy. Gazeta zauważa, że Rosja ma ogółem ponad dwukrotnie więcej żołnierzy - 1,3 mln, niż Siły Zbrojne Ukrainy - ok. 500 tys. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.