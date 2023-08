Napięta sytuacja na Morzu Czarnym. "To igranie z ogniem przez Putina"

- Podejrzewam, że rozkaz o akcji wymierzonej w turecki statek przyszedł z samej góry. Dowódcy okrętów rosyjskiej floty zdają sobie sprawę z ewentualnego wybuchu konfliktu na morzu, ale są postawieni pod ścianą. Takimi incydentami Rosja chce wystraszyć armatorów statków handlowych płynących do Ukrainy. Jeśli będą się one powtarzały, armatorzy odmówią wysłania transportu. Załoga statku to nie żołnierze, a ubezpieczenie dostawy kosztuje kosmiczne pieniądze. Rosji o to chodzi. To zagrywka typowo psychologiczna – część zrezygnuje, pozostali dwa razy się zastanowią – komentuje Kruczyński.