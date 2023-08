Nowa odsłona wojny na Morzu Czarnym. "Ukraina podniosła rękawicę"

- Nie mamy dużo broni, ale jeśli Rosjanie będą nadal strzelać, to wystarczy, by do końca wojny stracili wszystkie okręty. Jeśli Rosja będzie nadal dominować na Morzu Czarnym i je blokować, ostrzeliwując rakietami, to Ukraina będzie robić to samo. Będzie to uczciwa obrona naszych możliwości - powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z przedstawicielami mediów południowoamerykańskich. Przypomniał, że Rosja zablokowała wody terytorialne Ukrainy, "nie dając możliwości przepływania ani transportowi morskiemu, ani statkom ze zbożem".