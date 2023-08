5 złotych za litr benzyny? Tusk zapowiada rewolucję

Tusk dodał "zło trzeba nazywać złem". - Jeśli nie nazywasz zła po imieniu, ono zawsze wtedy, kiedy się pojawi, natychmiast zaczyna się rozprzestrzeniać (…). Najważniejsza rzecz to wreszcie zacząć nazywać rzeczy po imieniu. Jeśli władza coś kradnie, to nie można mówić, że "pożycza", albo że - kogo by tu zacytować z tych geniuszy- "że im się należy". Jeśli władza atakuje obywatela, to nie możemy udawać, że w tym wypadku to on był sprawcą, a jeśli ta władza kłamie każdego dnia wykorzystując do tego media publiczne, to nie możemy udawać, że to jest debata - tłumaczył Tusk.