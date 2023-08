Wojna w Afryce? Kraje regionu gotowe do "interwencji" w Nigrze

- Jesteśmy gotowi do wejścia w każdej chwili, gdy zostanie wydany rozkaz. D-Day interwencji wojskowej został już ustalony, ale nie możemy ujawnić, kiedy to będzie. Już uzgodniliśmy i dopracowaliśmy, co będzie wymagane do interwencji - powiedział Musah po zakończeniu dwudniowego spotkania dowódców armii państw tej organizacji w stolicy Ghany Akrze.