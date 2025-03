Polska może liczyć na USA? Zapytaliśmy o to w Sejmie

- Polska powinna wspierać Ukrainę i partnerować z USA. Zawszę będę uważał, że USA to partner, a UE to rodzina, a Ukrainę trzeba wspierać. - Nie ulega to wątpliwości, że USA są najważniejszym gwarantem polskiego bezpieczeństwa. - Dobrze, że mamy w Polsce amerykańskie inwestycje obronne, takie jak baza w Redzikowie. Do tego dochodzą magazyny broni i sprzętu, które na terenie Polski mają USA - mówili politycy, gdy zapytaliśmy ich o relacje Warszawa-Waszyngton. Prezydent USA wprowadził niemały chaos wśród państw Europy po ostatnich wydarzeniach związanych z Ukrainą. UE patrzy z niedowierzaniem na ruchy administracji Trumpa względem zaprzestania wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją, dlatego reporter WP Jakub Bujnik zapytał w Sejmie o to, czy Polska dalej powinna liczyć na gwarancje bezpieczeństwa USA. Polscy politycy mówili jednym głosem, twierdząc, że tylko dobre relacje z USA, pomogą w utrzymaniu naszego bezpieczeństwa. Co jednak z polskimi żołnierzami w Ukrainie? - Nie będziemy wysyłać żadnych wojsk do Ukrainy. To dlatego, że my Ukrainie tyle pomogliśmy, że dobrze, aby odpowiedzialność za to, co się dzieje w Ukrainie, jeżeli chodzi o żołnierzy i dodatkowe środki finansowe, to wzięły inne państwa - zapewnił poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. Obejrzyj cały materiał z Sejmu, by dowiedzieć się więcej.