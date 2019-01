Politycy PiS na wylocie. Kto żegna się z partią, a kto dostał rozgrzeszenie prezesa

PiS przywróciło do łask zawieszonego w prawach członka partii posła Marka Matuszewskiego. Postępowanie dyscyplinarne przebiegło błyskawicznie. Zapytaliśmy w PiS, wobec których polityków toczą się jeszcze podobne postępowania. I dlaczego trwają tak długo. Wiemy, kto jest na wylocie i kto nie wystartuje już w wyborach. Oraz kto i dlaczego dostał rozgrzeszenie Jarosława Kaczyńskiego.

Lista winowajców i rozgrzeszonych

Pozujący na ultrakonserwatywnego katolika poseł Stanisław Pięta , który zdradził żonę i wdał się w romans z młodą fotomodelką i byłą działaczką PiS, wciąż jest zawieszony w prawach członka klubu i partii. Ale najprawdopodobniej wróci do łask. - Staszek uważa, że był głupi, zachował się podle i przyznał się do winy. Ale żona mu wybaczyła - opowiadają politycy PiS.

- Przed poprzednimi wyborami został zawieszony, potem sam złożył rezygnację z członkostwa w PiS, ale niestety nie złożył rezygnacji z kandydowania w wyborach. Gdy został posłem, ponownie przyjęto go do partii. Dziś jest członkiem PiS, nic się nie zmieniło - mówi WP człowiek zajmujący się partyjną dyscypliną.

Ale - to z kolei przyznaje nam osoba z władz PiS - Bonkowski na miejsce na listach PiS nie ma już co liczyć. - Koniec chłopa, koniec z polityką, nikt go do siebie nie weźmie - słyszymy.