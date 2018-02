Waldemar Bonkowski zawieszony w PiS. Swojego wpisu nie usunie

Senator PiS został zawieszony z powodu publikowanych wpisów w mediach społecznościowych. Waldemar Bonkowski zamieścił nagranie będące fragmentem film propagandowego Trzeciej Rzeszy. Przekonuje, że nigdy nie był antysemitą.

Waldemar Bonkowski w rozmowie z TVN24 stwierdził, że swojego wpisu nie usunie, ponieważ "internauci nie będą wiedzieli, co naprawdę się w nim znajdowało". Według niego, to nie był jego post, bo go "tylko powielił". I faktycznie, około godz. 12 nagranie nadal było na profilu senatora. Dodał, że trzeba samemu ocenić film. Wyraził też nadzieję, że nie zostanie usunięty z partii.