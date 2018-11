Poseł PiS Marek Matuszewski zawieszony w prawach członka partii i klubu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii i klubu parlamentarnego posła Marka Matuszewskiego - poinformowała rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek.

Dziennik donosił, że cioteczna siostra żony Matuszewskiego, Alicja Antczak, miała dostać jedynkę na liście PiS do Sejmiku Województwa Łódzkiego z okręgu zgierskiego. Jej mąż Zbigniew Antczak był wówczas radnym powiatu zgierskiego i dyrektorem PGE GiEK S.A. Według informacji "Faktu" miał zarabiać tam rocznie ponad 257 tys. zł brutto.

Syn Antczaków, Rafał, miał startować z pierwszego miejsca na liście PiS do powiatu zgierskiego, a jego żona Dominika - do Rady Miasta Zgierza.

To nie koniec. Jak wyliczał "Fakt" syn Matuszewskiego - Piotr - otwierał listę do Rady Miasta Zgierza, córka Karolina była dwójką na liście PiS w wyborach do rady powiatu. Kobieta piastowała też funkcję w PGNiG w Łodzi.