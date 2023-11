Polak z Królewca skarży się na sankcje. Jeden zakaz najbardziej komplikuje życie

61-letni Kowalczyk przyjechał do Królewca w 2006 roku. Jak wyjaśnia, był wtedy specjalistą od zarządzania kryzysowego i spraw wschodnich. Poproszono go o reorganizację firmy należącej do międzynarodowego operatora logistycznego. - Kontrakt skończył się tak, że założyłem rodzinę i zostałem tu do dziś. Wszystko, co mam, jest tutaj, więc jestem z Królewca. Kaliningradiec, jak to mówią miejscowi - przedstawia się rozmówca WP.