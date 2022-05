Kaliningrad. Mieszkańcy żądają przejazdu przez Polskę jako turyści. Polski rząd odpowiada

"W związku z (...) wprowadzonymi przez władze rosyjskie utrudnieniami w działaniu urzędów konsularnych, działalność, jaką prowadzą te urzędy, musiała zostać ograniczona i dostosowana do możliwości kadrowych i organizacyjnych. Jeżeli chodzi o obszar spraw wizowych, to działalność urzędów konsularnych skoncentrowana została na obsłudze wizowej tych cudzoziemców, do których zastosowanie mają przepisy dot. szczególnej procedury lub szczególnego traktowania w zakresie dostępu do procedur wizowych, wynikające z regulacji prawnych lub priorytetów polskiej polityki. (...) Do kategorii uprawnionych nie należą osoby zamierzające podróżować w ruchu turystycznym" - czytamy w odpowiedzi biura prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.