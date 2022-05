Służby nie zdały egzaminu? Gen. Rapacki uderza w rząd i policję, politycy PiS bagatelizują sprawę

Czy jednak jest to usprawiedliwienie dla polskiej policji, która - zdaniem komentatorów i specjalistów - powinna była zabezpieczyć ambasadora od początku uroczystości, a nie dopiero wtedy, gdy oblano go czerwoną cieczą? - Co prawda ambasadorowi rząd odradzał udział w uroczystości 9 maja, ale nie zmienia to faktu, że ta uroczystość powinna być odpowiednio ochraniana, po to, by ograniczyć możliwość wystąpienia incydentów takich choćby, jak widzieliśmy - przekonuje w rozmowie z WP gen. Rapacki.