Pogoda dla grzybiarzy. Kiedy w lasach pojawią się borowiki?

Kiedy będą borowiki? Lasy Państwowe podpowiadają

Wybierając się do lasu na zbiór grzybów, trzeba zachować szczególną ostrożność. Do koszyka powinny trafiać wyłącznie okazy, co do których mamy pewność, że są one jadalne. W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest przyniesienie grzybów do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ocenić znalezione owocniki pomogą grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów, którzy pełnią tam dyżury. Specjaliści bezpłatnie ocenią, czy są one jadalne, czy trujące.