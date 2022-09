Zmiana w pogodzie. Dobra wiadomość dla grzybiarzy

W końcu jest dobra wiadomość dla grzybiarzy. Choć co roku w koszykach wynoszą z polskich lasów ok. 100 tys. ton o rynkowej szacunkowej wartości ok. 700 mln zł, to w tym sezonie jeszcze nie doczekali się wysypu grzybów. Jest nadzieja, że w przyszłym tygodniu się to zmieni.