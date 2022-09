Prawdziwek gigant na Podkarpaciu. Ma ponad dwa kilogramy

Suszenie grzybów w piekarniku. Jak zrobić to dobrze?

Trwający sezon na grzyby zachęca wiele osób do tego, by wybrać się do lasu w poszukiwaniu smacznych i dojrzałych okazów. Po szczęśliwych zbiorach nadchodzi pora na to, by odpowiednio przygotować i przechować zebrane grzyby. Jedną z najskuteczniejszych metod na zachowanie ich smaku i aromatu oraz przedłużenie ich trwałości jest suszenie.