Zatrucie grzybami. Objawy? Gdzie sprawdzić, czy grzyby są jadalne?

Jak sprawdzić, czy grzyby są jadalne?

Zbieranie grzybów to jedno z ulubionych jesiennych zajęć Polaków. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wymaga to wiedzy i doświadczenia. GIS informuje o tym, by w razie wątpliwości nie ryzykować i wstrzymać się ze spożyciem grzybów, co do których nie ma pewności, że są jadalne. W takich przypadkach najlepiej jest przynieść zbiory do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ocenić grzyby pomogą pełniący tam dyżury: