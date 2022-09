Jakie grzyby rosną we wrześniu? Jesienny kalendarz grzybiarza

Wrześniowe wyprawy na grzyby. Co zabrać ze sobą?

Grzybobranie najlepiej rozpocząć skoro świt. W tym czasie las dopiero budzi się do życia, a w ściółce można znaleźć najświeższe okazy. We wrześniowe poranki pojawiają się pierwsze przymrozki, dlatego planując wyprawę na grzyby, należy pamiętać o ciepłym ubraniu. Wielu grzybiarzy poleca założenie nieprzemakalnego obuwia, a także zabranie ze sobą kurtki. Grzyby należy zbierać do wiklinowego koszyka, dlatego nie może go zabraknąć podczas grzybobrania. Przydatny będzie także niewielki nożyk oraz termos z ciepłym napojem.