PO rozbije Lewicę? W kuluarach plotki o transferach. Mamy stanowisko liderów

W Sejmie spekuluje się jednak, że do KO mogłaby dołączyć posłanka Lewicy Karolina Pawliczak, zadeklarowana zwolenniczka wspólnej listy opozycji (we wtorek nie znalazła czasu na rozmowę). Pawliczak od wielu tygodni krytykuje polityków Lewicy (np. Adriana Zandberga) za to, że negują sens wspólnego startu w wyborach z Platformą, PSL i Polską 2050.