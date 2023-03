Ten sondaż wywołał wrzenie na Wiejskiej. Mamy jego brakujące ogniwo

- Jeśli Konfederacja według badania Kantar, przy osobnym starcie sześciu partii, ma 13-proc. poparcie, a PiS ma 35 proc., to mają razem 48 proc. i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To fakt, że poparcie dla Konfederacji trochę wzrosło, ale do średnio 9 proc. Między 9 a 13 proc. jest w naszym systemie bardzo duża różnica. Poza tym w sondażach Kantaru PSL ma zazwyczaj bardzo niskie notowania, niższe niż w badaniach innych ośrodków badania opinii publicznej - zwraca uwagę rozmówca WP.