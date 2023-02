Spór liderów Lewicy? "Mitycznej listy nie będzie"

Włodzimierz Czarzasty wspominał, że byłby gotów do wspólnego startu w wyborach z Koalicją Obywatelską. Co na to Adrian Zandberg, inny z liderów Lewicy? - Tej mitycznej listy nie będzie, więc najwyższy czas zakończyć rozważania, a działać w świecie, który jest. W świecie, w którym Prawo i Sprawiedliwość popełnia liczne błędy jeżeli chodzi o transport publiczny, politykę mieszkaniową i zapewnienie pracownikom ekonomicznego bezpieczeństwa - komentował w programie "Tłit" Adrian Zandberg. - Błędy trzeba punktować, ale trzeba pokazywać alternatywę i konkretne rozwiązania. Zrobiła to Paulina Matysiak w kwestii pociągów. Po kilku tygodniach zmasowanej kampanii Lewicy udało nam się wymusić na rządzie częściowe cofnięcie kretyńskiej decyzji o podwyżkach cen biletów. Rozumiem, że rząd jest przekonany, że podjął dwie dobre decyzje: o podwyższeniu i obniżeniu cen. Zależy mi na tym, by ludzie nie płacili olbrzymich pieniędzy na transport. Ciągle szły w górę ceny kolei regionalnej, z której ludzie codziennie korzystają, by dojechać do pracy. Pani posłanka położyła pakiet na stole, ale rząd pojechał na ferie. Są rozwiązania, które pozwoliłyby na to, by obniżyć cenę kolei regionalnych - dodał polityk.