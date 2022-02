"Po raz kolejny pokonaliśmy wirusa". Broniarz komentuje zapowiedzi Czarnka

- Mogę państwu powiedzieć, że priorytetem dla rządu jest utrzymanie kontynuowania nauki stacjonarnej. Zawsze dbaliśmy o to, by prowadzić naukę stacjonarną, gdy jest to możliwe. Nie przewidujemy perturbacji. Gdyby okazało się, że mamy nową falę, będziemy brać to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Z priorytetem nauki stacjonarnej - stwierdził minister Czarnek.