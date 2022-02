Sugestie Czarnka. "Ekonomia nad zdrowym rozsądkiem"

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się do zapowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka dot. skrócenia nauki zdalnej tam, gdzie pozwoli na to sytuacja epidemiczna. - W ostatnich działaniach rządu ws. edukacji zdalnej widać wyraźnie, że dominuje ekonomia nad zdrowym rozsądkiem - wskazał szef ZNP. - Ja zachęcam i proszę o to, abyśmy wspólnie przeczytali raport Najwyżej Izby Kontroli, który pokazuje, jak fatalnie działało Ministerstwo Edukacji Narodowej nie tylko w pierwszych tygodniach, ale także pierwszych miesiącach pandemii i edukacji zdalnej - dodał gość WP. Sławomir Broniarz przypomniał także, że ZNP o masowych testach w szkołach mówi już od marca 2020 roku. Rozmówca Mateusza Ratajczaka dodał, że to jest sposób na wyłapanie nosicieli koronawirusa. Gość WP podkreślił, że podziela opinie lekarzy i innych specjalistów, którzy mówią o tym, aby dzieci do szkół wróciły trochę później niż od razu po feriach.