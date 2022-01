Afera mailowa. Wyciekł plan "ataku" na Broniarza. Szef ZNP: Doświadczam tego nadal

- To było skrupulatnie realizowane. Wielokrotnie doświadczałem medialnego ataku ze strony telewizji publicznej i przedstawicieli rządu, którzy mówili, że jestem częścią totalnej opozycji. Celem było zdyskredytowanie mnie, związku oraz podważenie zaufania do mnie i zniechęcenie nauczycieli do współpracy ze mną. Jestem wolnym człowiekiem. Będę uczestniczył w każdym spotkaniu, na które będę zaproszony i na którym będę mógł mówić o edukacji i nauczycielach. Bez względu na to, jak duża fala hejtu się na mnie wyleje - zadeklarował Sławomir Broniarz.