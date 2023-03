PO o prokuratorze, który wnioskował o areszt: "Skompromitowany człowiek"

14 straconych lat

Sprawę polityka PO prowadzi prokurator Tomasz Tadla, naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. To właśnie on zawnioskował do sądu o trzymiesięczny areszt dla byłego ministra skarbu, na co sąd wyraził zgodę. - Podzielił wszystkie nasze argumenty - nie ukrywał satysfakcji Tadla.