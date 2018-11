Wiemy, kto wyjaśni aferę KNF. Tego prokuratora niedawno awansował minister Ziobro

Nieprzypadkowo sprawa afery KNF, ujawniona przez miliardera Leszka Czarneckiego, trafiła do katowickiej delegatury Prokuratury Krajowej. To jedna z ulubionych jednostek ministra, w której prowadzono śledztwa o kontekście politycznym, jest również kuźnią kadr wiernych ministrowi.

Aferę korupcji w KNF wyjaśni prokurator Tomasz Tadla - dowiaduje się nieoficjalnie WP. W kwietniu otrzymał nominację na stanowisko naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. To tam, na prośbę ministra sprawiedliwości, trafiło śledztwo w sprawie ujawnionej przez Leszka Czarneckiego propozycji korupcyjnej. Według właściciela Getin Noble Bank szef KNF Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł. Tadla odmówił nam komentarza. Afera KNF nabiera już tempa. Jeszcze w tym tygodniu ma być przesłuchany biznesmen Leszek Czarnecki. Sam Chrzanowski podał się do dymisji.