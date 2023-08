Planowano zamach. "Bedą starać się wyeliminować Zełenskiego"

Ukraińskie służby zatrzymały mieszkankę Oczakowa, która przekazywała Rosjanom dane wywiadowcze. Miały one pomóc w przygotowaniu ataku powietrznego podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. - Zagrożenie jest stale wysokie albo bardzo wysokie. Działania rosyjskie będą miały na celu wyeliminowanie osób, które mają istotny wpływ na zarządzanie systemem obrony Ukrainy. Prezydent Zełenski stoi na czele tej listy. Jest symbolem oporu ukraińskiego zarówno ze względu na zajmowane stanowisko jak również ze względu na aktywności bezkompromisowość. Jeżeli Rosjanie będą mieli okazję, będą starali się wyeliminować prezydenta Zełenskiego z funkcjonowania - mówił w programie "Newsroom WP" płk rez. Maciej Matysiak. Łukasz Kijek pytał eksperta Fundacji Stratpoints o możliwe zagrożenie ze strony Białorusi. - Nazwałbym Łukaszenkę marionetką Putina i Rosji. Zagrożenie jest od początku konfliktu. Będzie tego (prowokacji - red.) więcej, jeżeli będzie to odnosić jakikolwiek skutek, bo to działanie na jeden z kluczowych krajów dla wsparcia Ukrainy. Mamy okres wyborów i to rozchwianie będzie występowało. Trzeba zdawać sobie sprawę, że to ma podstawę tylko w woli po stronie rosyjskiej. Jesteśmy w sytuacji frontowej - dodał.

