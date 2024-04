Pigułka "dzień po". Polacy ocenili działania Izabeli Leszczyny

Polacy ocenili Izabelę Leszczynę

Decyzja minister zdrowia Izabeli Leszczyny to pokłosie decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który 29 marca zawetował ustawę umożliwiającą dostęp do tabletki "dzień po" bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia. Tłumaczył to "standardem ochrony zdrowia dzieci".