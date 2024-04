Tusk mógł "uratować" Sutryka. Ale partia odpuściła Wrocław. Na ratunek "kandydatka-mem"

Sutryka to zabolało - mówią jego znajomi. Liczył on bowiem - jak twierdzą ludzie z Dolnego Śląska - na mocne, widowiskowe i głośne na cały kraj wsparcie liderów KO na finiszu kampanii. - To poparcie Donalda sprzed pierwszej tury to było takie półgębkiem udzielone. Wielu odebrało to wręcz jako upokarzające dla Jacka - mówi jeden z działaczy.