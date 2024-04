- Chciałbym to powiedzieć do pana prezydenta Dudy. Pigułka "dzień po" to jest coś, co może uchronić polskie kobiety i polskie rodziny przed aborcją (...). Mówimy o środku antykoncepcyjnym, o tzw. antykoncepcji awaryjnej. Nie ma to nic wspólnego z przerywaniem ciąży - oświadczył premier.