Mazur wycofa się z kandydowania. Poprze kogoś innego

- Zawarliśmy koalicję i konsekwencją tej koalicji jest przygotowanie porozumienia, nad którym pracujemy. Wierzę, że to porozumienie będzie zawarte dzisiaj. To oznacza w istocie moje poparcie dla Aleksandra Miszalskiego - powiedział Mazur podczas briefingu prasowego. - Jeśli nastąpi porozumienie, (...) to ta deklaracja będzie taka, że wycofuję swoje kandydowanie - dodał.

Rektor uczelni tłumaczył swoją decyzję sondażami, które w jego opinii nie dają mu szans na walkę o fotel prezydenta w drugiej turze wyborów. -Musimy myśleć racjonalnie i to, co jest naszym zamiarem, realizować we współpracy z sojusznikiem, który może nam pomóc to zrealizować - stwierdził.