Pierwszy dzień wiosny meteorologicznej 2024. Kiedy początek astronomicznej?

Wraz z początkiem marca nastąpił natomiast początek wiosny meteorologicznej. Ta jest porą roku przyjętą przez meteorologów i badaczy klimatu po to, by móc porównywać do siebie okresy o tej samej długości w trakcie obliczania danych statystycznych. Wiosna meteorologiczna z tego względu ma stały termin początku i końca. Jej pierwszy dzień wypada zawsze 1 marca a ostatni - 31 maja.