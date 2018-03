Paweł Szefernaker: pieniądze na wybory będą. "Trzeba sprawdzić wyliczenia"

Wszystkim nam zależy na tym, aby wybory samorządowe zostały przeprowadzone sprawnie - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że jeśli będzie to konieczne, wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania legislacyjne.

"Nie dam gwarancji"

Szefernaker pytany był też o to, czy da gwarancję, że jesienią nie dojdzie do problemów np. z liczeniem głosów jak podczas wyborów z 2014 r. - Byłbym nieodpowiedzialnym, gdybym dał teraz gwarancje za coś, na co MSWiA nie ma bezpośredniego wpływu. Zrobimy wszystko, żeby zostało to przeprowadzone tak, jak trzeba - zaznaczył.