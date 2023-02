Paryż wściekły. Niemcy wycofują się z ustaleń

W poniedziałek Komisja Europejska w tzw. akcie delegowanym wskazała, że oprócz wodoru z energii odnawialnych, jako "zielony" klasyfikowany będzie także wodór z energii jądrowej. "To kamień milowy" dla Paryża - podkreśla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Thierry Breton ogłosił, że to "zwycięstwo Francji". Poseł Zielonych Michael Bloss nazwał decyzję "skandaliczną" i wskazał, że "UE potrzebuje wodoru z odnawialnych źródeł energii "a nie zachęt do utrzymywania przestarzałych reaktorów jądrowych w sieci". Dokument opublikowany przez Komisję wejdzie w życie, gdy większość państw członkowskich i Parlament nie zakwestionują go w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.