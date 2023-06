Panika wśród Rosjan. Reżim antyterrorystyczny i plan "Twierdza"

Na działania Prigożyna i podległych mu najemników w sobotni poranek zaregował Władimir Putin. - To, co widzimy, to cios w plecy. Mamy do czynienia ze zdradą - powiedział. - Wszystkie osoby, które weszły na drogę szantażu i gróźb terrorystycznych, zostaną ukarane - dodał.