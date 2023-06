Kadyrow opowiedział się po jednej ze stron. Złowieszcze słowa

"Wszystko, co się dzieje, to wbicie noża w plecy i prawdziwy bunt wojskowy!" - pisze na Telegramie przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Bliski współpracownik Władimira Putina jasno opowiedział się po jednej ze stron konfliktu. Dodał, że bojownicy czeczeńscy "wyjechali już do stref napięcia", aby stłumić bunt.