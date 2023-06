Odpowiedzieli Putinowi. "Wkrótce będziemy mieli nowego prezydenta"

W Rosji zapanował chaos. O godzinie 9.00 czasu polskiego głos w sprawie wydarzeń w Rostowie nad Donem i prawdopodobnej próby puczu ze strony wagnerowców zabrał Władimir Putin. - To, co widzimy, to cios w plecy. Mamy do czynienia ze zdradą - powiedział. - Wszystkie osoby, które weszły na drogę szantażu i gróźb terrorystycznych, zostaną ukarane - dodał.